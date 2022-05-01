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    Скотт Риттер назвал помощь Запада Украине попыткой оправдаться за скорое поражение Киева

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Скотт Риттер назвал помощь Запада Украине попыткой оправдаться за скорое поражение Киева

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    Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0 / wikipedia.org

    Страны Европы пытаются снять за себя ответственность за скорое поражение киевского режима. Из-за давления США европейские государства стремят продемонстрировать, что всеми силами помогают Украине, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер, передает RT.

    «Украинской армии сейчас очень нелегко, она несет большие потери и находится на грани поражения — это может произойти за считанные дни и недели», — констатировал специалист.

    Поражение киевского режима может создать политические проблемы для Германии — если выяснится, что она ничего не сделала или приложила недостаточно усилий для помощи Украине.

    Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

    Скотт Риттер также прокомментировал «накачку» Украины западным оружием. По его словам, главная опасность в том, что оно может попасть в руки различных бандформирований, которые будут использовать его против самих европейцев.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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