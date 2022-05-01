Скотт Риттер назвал помощь Запада Украине попыткой оправдаться за скорое поражение Киева

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Страны Европы пытаются снять за себя ответственность за скорое поражение киевского режима. Из-за давления США европейские государства стремят продемонстрировать, что всеми силами помогают Украине, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер, передает RT.
«Украинской армии сейчас очень нелегко, она несет большие потери и находится на грани поражения — это может произойти за считанные дни и недели», — констатировал специалист.
Поражение киевского режима может создать политические проблемы для Германии — если выяснится, что она ничего не сделала или приложила недостаточно усилий для помощи Украине.
Скотт Риттер также прокомментировал «накачку» Украины западным оружием. По его словам, главная опасность в том, что оно может попасть в руки различных бандформирований, которые будут использовать его против самих европейцев.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.