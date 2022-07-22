скорость курьерской доставки увеличится в разы

В рамках пилотного проекта по оценке производительности роботов на разных участках логистики Почта России проверила эффективность роботизации при сортировке экспресс-отправлений.
Внедрение роботов уменьшает нагрузку на сотрудников и повышает скорость сортировки. Сообщается, что благодаря использованию современных технологии стоимость обработки заказов снижается в 4 раза, а скорость увеличивается примерно в 8 раз.
Обычно человек сам ходит к ячейке, чтобы поместить в неё отправление. При таком сценарии он может обрабатывать в среднем 2–3 отправления в минуту. С использованием новых технологий сотрудник, стоя или сидя на месте, просто кладёт посылку на робота, считывающее устройство над ним распознает штрихкод, определяющий, с каким курьером отправление поедет дальше. Затем даётся команда выгрузить посылку в нужную ячейку. После чего отправления идут в курьерскую доставку по городу. Скорость обработки возрастает до 15–18 посылок в минуту.
Курьерская доставка особенно чувствительна к скорости, поэтому оптимизация времени на каждом из её этапов позволит повысить удовлетворённость клиентов нашими услугами. Тестируя и анализируя различные инструменты роботизации в наших логистических процессах, мы сможем понять, где технологии помогут нам построить максимально эффективную и предсказуемую логистику. Мы уже провели успешный пилот по роботизации фулфилмента, после которого выбираем локацию, где уже развернём промышленную эксплуатацию.
Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России.