скорость курьерской доставки увеличится в разы

В рамках пилотного проекта по оценке производительности роботов на разных участках логистики Почта России проверила эффективность роботизации при сортировке экспресс-отправлений.

Внедрение роботов уменьшает нагрузку на сотрудников и повышает скорость сортировки. Сообщается, что благодаря использованию современных технологии стоимость обработки заказов снижается в 4 раза, а скорость увеличивается примерно в 8 раз.





Обычно человек сам ходит к ячейке, чтобы поместить в неё отправление. При таком сценарии он может обрабатывать в среднем 2–3 отправления в минуту. С использованием новых технологий сотрудник, стоя или сидя на месте, просто кладёт посылку на робота, считывающее устройство над ним распознает штрихкод, определяющий, с каким курьером отправление поедет дальше. Затем даётся команда выгрузить посылку в нужную ячейку. После чего отправления идут в курьерскую доставку по городу. Скорость обработки возрастает до 15–18 посылок в минуту.