Скорость доступа в Интернет выросла в 14 раз, а цена упала более чем на 95%. Десятки миллионов уже пользуются гигабитным интернетом в Китае

Согласно результатам исследования People’s Daily, средняя скорость загрузки широкополосного доступа в Китае увеличилась почти в 14 раз за последние семь лет. По состоянию на конец прошлого года она составляла 62,5 Мбит/с.

С тех пор как в 2015 году власти начали увеличивать скорость с одновременным снижением платы за пользование Интернета, средняя скорость загрузки широкополосной сети Китая увеличилась с 4,25 Мбит/с в конце 2014 года до 62,5 Мбит/с в конце 2021 года.

Средний тариф на единицу пропускной способности фиксированной широкополосной связи и на единицу трафика мобильной сети снизился более чем на 95%, а различные меры по снижению тарифов принесли пользу в среднем более чем 1 миллиарду пользователей в год. Совокупная прибыль составила более 100 миллиардов долларов.





Заместитель министра промышленности и информационных технологий Чжан Юньмин заявил на Китайской вычислительной конференции 2022 года, что инфраструктура вычислительной мощности продолжает консолидироваться, а темпы роста крупнейшей в мире оптоволоконная сети превышают 30%.

По состоянию на конец июня 2022 года количество базовых станций 5G в Китае достигло 1,854 миллиона единиц. Количество пользователей мобильных телефонов с поддержкой 5G превысило 450 миллионов, и все города на уровне префектур полностью построили города с оптической сетью. Количество пользователей гигабитного интернета превысило 61 миллион человек. Всего год назад их было 14 млн человек.