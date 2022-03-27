Скоро вызволим всех: Ходаковский рассказал об обстановке в Мариуполе

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Силам Народной милиции ДНР удалось эвакуировать за сутки восемь
человек из Мариуполя, но скоро это количество будет гораздо больше, отметил
командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.
«День прошел не зря — еще восемь гражданских вытащили.
Остальные, пока идет стрельба, побаиваются, но ничего — скоро вызволим всех», —
пообещал Ходаковский.
Напомним, ранее в Мариуполе стартовала крупнейшая в истории
Донецкой Народной Республики гуманитарная миссия. Для этого в город приехали
глава республики Денис Пушилин, а также секретарь генсовета «Единой России»
Андрей Турчак.
Несмотря на продолжающиеся бои и освобождение Мариуполя от
националистических батальонов, мирные граждане начали получать предметы первой
необходимости: лекарства, продукты и прочее.
Параллельно силы народной милиции продолжают наступательную
операцию. Уже освобождены Волноваха и Станица Луганская.