Скоро во всех Lada страны? Предприятие Роскосмоса разработало систему беспилотного управления для автомобилей

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НПО автоматики, входящее в структуру Роскосмоса, разработало систему беспилотного управления для автомобилей и сельхозтехники. Разработку представят на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022, ну а пока Роскосмос рассказал о новинке в своем Telegram-канале.





Комплекс состоит из высокочастотного радара ближнего и дальнего действия, имитатора цели и экрана, на который выводится изображение. Радар создан на базе фазированных антенных решеток, которые работают в двух режимах: обнаруживают объекты на расстоянии 250-300 м и 40-50 м. Радар измеряет расстояние и угол до объекта, строит пространственную картину с расположением препятствий.

Информация используется в системах помощи водителю и в системах автоматического вождения, т.е. позволяет в режиме реального времени предупредить водителя об опасном сближении с машинами и пешеходами, помочь припарковаться и обнаружить объекты в слепой зоне. Кроме того, такая система обеспечит работу автоматического экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля и автоматического движения в пробках.

Систему беспилотного управления для автомобилей прокомментировал в своем Telegram-канале Дмитрий Рогозин: «Беспилотные воздушные и наземные транспортные средства – относительно новое, но уже приоритетное направление работы Роскосмоса. Дело в том, что в состав госкорпорации входят сразу две инженерные фирмы мирового уровня разработок в области систем управления. До сих пор они создавали системы управления для ракет космического назначения и боевых ракетных комплексов, но в процессе работы были созданы конструкторские коллективы, способные предлагать комплексные решения по гражданским технологиям “беспилотья”. Кроме того, в наших руках – детальная геоподоснова и высокоточная навигация. Как говорится, все карты в руки».

Роскосмос обещает показать на ИННОПРОМ-2022 много всего интересного. Помимо радара посетители смогут увидеть полностью российский комплекс для точного вождения, в том числе бортовые вычислители, подруливающие устройства, средства спутниковой навигации, созданные разработчиками и инженерами НПО автоматики.

Очевидно, такие системы должны применяться на новых российских автомобилях. Каких? Lada, конечно же, первой приходит на ум. Также такие радары вполне могут использоваться в системах автономного вождения будущих массовых электромобилей, которые начнут сходит с конвейера «Автотора» в 2023 году.