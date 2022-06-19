Скоро в России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг

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Минцифры России летом запустит сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава ведомства Максут Шадаев.





«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. И мы планируем, что летом мы введём этот сервис в промышленную эксплуатацию», – сказал Шадаев.

Согласно данным Госуслуг, усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – это электронный аналог подписи от руки. Документ, подписанный УКЭП, равнозначен собственноручно подписанному.