«Скоро мы вернемся с победой»: воодушевленные бойцы армии ДНР готовы к освобождению «Азовстали» — видеорепортаж

«Привет родным, друзьям, скоро мы вернемся с победой! Как

говорил товарищ Сталин, если враг не сдается, то его уничтожают. Так мы и

поступим. Обстановка напряженная. Пока националисты сдаваться не собираются, но

вокруг них есть обычные украинские военные — у них есть желание сдаться в плен.

Но эти «товарищи» удерживают их под угрозой оружия», — говорит «Терентий».