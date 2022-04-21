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    «Скоро мы вернемся с победой»: воодушевленные бойцы армии ДНР готовы к освобождению «Азовстали» — видеорепортаж

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Скоро мы вернемся с победой»: воодушевленные бойцы армии ДНР готовы к освобождению «Азовстали» — видеорепортаж

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    Prnt Scr/youtube.com

    Бойцы армии Донецкой Народной Республики готовятся штурмовать
    последнее «осиное гнездо» украинских националистов в Мариуполе — завод «Азовсталь».
    Перед боем они пообщались со специальным корреспондентом «Народных Новостей»,
    рассказав о фронтовой обстановке и передав приветы родным. Они пообещали очень
    скоро вернуться домой.

    Один из военачальников сразу предлагает журналистам
    поговорить с его парнями, чтобы у них была возможность передать весточку
    родным. Военнослужащий с позывным «Терентий» говорит, что националисты на
    заводе не собираются сдаваться, а также не позволяют это сделать обычным
    солдатам ВСУ. Однако, не сомневается он, скоро все это закончится.

    «Скоро мы вернемся с победой»: воодушевленные бойцы армии ДНР готовы к освобождению «Азовстали» — видеорепортаж
    Prnt Scr/youtube.com

    «Привет родным, друзьям, скоро мы вернемся с победой! Как
    говорил товарищ Сталин, если враг не сдается, то его уничтожают. Так мы и
    поступим. Обстановка напряженная. Пока националисты сдаваться не собираются, но
    вокруг них есть обычные украинские военные — у них есть желание сдаться в плен.
    Но эти «товарищи» удерживают их под угрозой оружия», — говорит «Терентий».

    «Скоро мы вернемся с победой»: воодушевленные бойцы армии ДНР готовы к освобождению «Азовстали» — видеорепортаж
    Prnt Scr/youtube.com

    Для жителей Донбасса спецоперация России стала настоящим Рубиконом,
    преодолев который, в их родных городах и селах наступит долгожданный мир.
    Именно поэтому практически каждый мужчина из ЛДНР готов взять в руки автомат,
    чтобы бороться. Так сделал и простой учитель Сергей, получивший позывной «Шахматист».

    «Петровка, привет! Мы скоро вернемся, освободим нашу сторону:
    Марьинка, Красноград. Все зачистим, освободим, чтобы не обстреливали Петров. Я
    обычный учитель. Никто кроме нас не освободит свою землю. Извините, но нам пора
    на бой», — скромно признается «Шахматист».

    «Скоро мы вернемся с победой»: воодушевленные бойцы армии ДНР готовы к освобождению «Азовстали» — видеорепортаж
    Prnt Scr/youtube.com

    Ранее сообщалось, что офицер ВСУ, находящийся на «Азовстали»,
    обратился
    к мировым лидерам с просьбой о спасении. По его словам, это обращение может
    стать «последним», поскольку членам его бригады «осталось жить считанные дни
    или даже часы».

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