«Скоро мы вернемся с победой»: воодушевленные бойцы армии ДНР готовы к освобождению «Азовстали» — видеорепортаж

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Бойцы армии Донецкой Народной Республики готовятся штурмовать
последнее «осиное гнездо» украинских националистов в Мариуполе — завод «Азовсталь».
Перед боем они пообщались со специальным корреспондентом «Народных Новостей»,
рассказав о фронтовой обстановке и передав приветы родным. Они пообещали очень
скоро вернуться домой.
Один из военачальников сразу предлагает журналистам
поговорить с его парнями, чтобы у них была возможность передать весточку
родным. Военнослужащий с позывным «Терентий» говорит, что националисты на
заводе не собираются сдаваться, а также не позволяют это сделать обычным
солдатам ВСУ. Однако, не сомневается он, скоро все это закончится.
«Привет родным, друзьям, скоро мы вернемся с победой! Как
говорил товарищ Сталин, если враг не сдается, то его уничтожают. Так мы и
поступим. Обстановка напряженная. Пока националисты сдаваться не собираются, но
вокруг них есть обычные украинские военные — у них есть желание сдаться в плен.
Но эти «товарищи» удерживают их под угрозой оружия», — говорит «Терентий».
Для жителей Донбасса спецоперация России стала настоящим Рубиконом,
преодолев который, в их родных городах и селах наступит долгожданный мир.
Именно поэтому практически каждый мужчина из ЛДНР готов взять в руки автомат,
чтобы бороться. Так сделал и простой учитель Сергей, получивший позывной «Шахматист».
«Петровка, привет! Мы скоро вернемся, освободим нашу сторону:
Марьинка, Красноград. Все зачистим, освободим, чтобы не обстреливали Петров. Я
обычный учитель. Никто кроме нас не освободит свою землю. Извините, но нам пора
на бой», — скромно признается «Шахматист».
Ранее сообщалось, что офицер ВСУ, находящийся на «Азовстали»,
обратился
к мировым лидерам с просьбой о спасении. По его словам, это обращение может
стать «последним», поскольку членам его бригады «осталось жить считанные дни
или даже часы».