«Скоро будет драма». DJI анонсировала официальное мероприятие 10 мая. Одновременно в Сети появилась распаковка дрона DJI Mini 3 Pro

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Слухи о том, что 10 мая DJI представит что-то новенькое, подтвердились: компания официально анонсировала мероприятие. Для него выбран слоган «Крути сюжет», при этом в сопроводительном тексте тизера в Weibo фигурирует такое короткое описание мероприятия: «Скоро будет драма». Если компания так намекает на «драматические» новшества, которые произойдут со следующим дроном серии Mini, то лучше, наверное, и не скажешь.





Видеотизер мероприятия не особо информативен — он представляет собой вращающиеся прямоугольные рамки. Есть предположение, что это намек на то, что камера Mini 3 Pro будет способна снимать как в горизонтальной ориентации, так и в вертикальной.





Гораздо интереснее посмотреть на распаковку DJI Mini 3 Pro: когда человек держит дрон в руке, проще оценить его габариты. Масса устройства, напомним, составляет 249 граммов. Также в видеоролике фигурирует новый контроллер со встроенным экраном.

Все технические подробности DJI Mini 3 Pro уже известны. Вкратце напомним самые важные: автономность полета составит 34 минуты со стандартным аккумулятором и 47 минут — с аккумулятором повышенной емкости. Максимальная скорость — 57,5 км/ч, максимальная высота — 4 км, максимальная дальность полёта — 18 км. Камера – с новым 48-мегапиксельным датчиком изображения оптического формата 1/1,3 дюйма. Также Mini 3 Pro получит полноценную систему уклонения от препятствий. Цена новинки – 700-1000 евро в зависимости от комплекта поставки.