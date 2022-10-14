“Скорбь разожгла пламя радости”: увлечение скульптурой помогло Брэду Питту пережить развод с Анджелиной Джоли

Брэд Питт

Брэд Питт признался, что увлечение скульптурой помогло ему справиться с переживаниями после расставания с Анджелиной Джоли. Актер дал интервью Financial Times совместно с Ником Кейвом и скульптором Томасом Хаусаго. Напомним, в конце сентября все трое провели выставку своих работ в Художественном музее Сары Хильден в Тампере (Финляндия).



Томас Хаусаго, Ник Кейв и Брэд Питт

Питт, показавший несколько своих скульптур на выставке, и Хаусаго познакомились на вечеринке в 2016 году, когда оба переживали нелегкие времена. Брэд тогда расстался с Анджелиной спустя два года после свадьбы, а Томас боролся с ментальными проблемами. Вскоре после встречи Питт побывал в его студии и попробовал себя в новой роли. Также он познакомил художника с Ником Кейвом, которого знает с 90-х.

Наша совместная скорбь в какой-то момент стала комичной. И из нее вдруг разгорелось пламя радости в моей жизни. Я всегда хотел быть скульптором, всегда хотел попробовать,

— рассказал Брэд.

Томас Хаусаго подтвердил, что с Питтом и Кейвом его свели личные драмы: сам художник в прошлом боролся с алкоголизмом, что актуально и для Питта. Ник Кейв в 80-х страдал наркотической зависимостью, а за последние семь лет потерял двоих сыновей.

Нас объединила травма и катастрофа,

— описал скульптор свою дружбу с рокером и актером.

Мы знаем, что кому-то на нас смотреть просто смешно. Ну ведь, когда говорят “Брэд Питт”, вы представляете кубики на животе, пресс и все такое, он же кинозвезда. Это отлично, он один из величайших актеров своего поколения. Но в нем есть и другой человек, которого я знаю, тот, который помог мне дышать по-новому. Надеюсь, и я сделал для него то же самое,

— говорит Хаусаго.



Работа Брэда Питта

Ранее Брэд назвал свое творчество “саморефлексией” и способом осмыслить совершенные ошибки. Сейчас актер судится с бывшей женой из-за того, что Джоли продала долю в их общей французской винодельне Château Miraval без его согласия. Кроме того, Анджелина подала в суд на бывшего мужа, обвинив его в домашнем насилии по отношению к ней и детям. Питт обвинения отвергает, говоря, что “не готов понести ответственность за то, чего не совершал”.