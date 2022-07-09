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Скончался звезда «Клана Сопрано» Тони Сирико

Скончался звезда «Клана Сопрано» Тони Сирико
кадр из сериала “Клан Сопрано”

Скончался американский актер Тони Сирико. Широкой публике артист был известен по роли Поли Галтиери в сериале «Клан Сопрано». В этом месяце актеру исполнилось бы 80 лет.

Причина смерти не сообщается. Последние несколько лет здоровье Сирико ухудшалось. Он умер в доме престарелых в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Ранее на 64-м году жизни скончался американский актер Ленни фон Долен. По данным СМИ, трагической новостью поделилась сестра покойного. Причина и обстоятельства смерти известного артиста не разглашаются.

актер клан сопрано тони сирико
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RusNewsToday24
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