Скончался звезда «Клана Сопрано» Тони Сирико

Скончался американский актер Тони Сирико. Широкой публике артист был известен по роли Поли Галтиери в сериале «Клан Сопрано». В этом месяце актеру исполнилось бы 80 лет.
Причина смерти не сообщается. Последние несколько лет здоровье Сирико ухудшалось. Он умер в доме престарелых в Форт-Лодердейле, штат Флорида.
Ранее на 64-м году жизни скончался американский актер Ленни фон Долен. По данным СМИ, трагической новостью поделилась сестра покойного. Причина и обстоятельства смерти известного артиста не разглашаются.