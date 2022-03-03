Скончался актер кино и дубляжа из Петербурга Сергей Дьячков

Популярный петербургский актер кино и дубляжа Сергей Дьячков умер на 51-м году жизни. Обстоятельства и причина смерти артиста не уточняется.

Помимо активного участия в съемках популярных сериалов и кино, Дьячков был известным актером озвучания. Его голосом, в том числе, говорил Тимон в знаменитом мультфильме «Король Лев». О трагической новости сообщает телеканал «78».

Сергей Дьячков успел сняться в таких многосерийных картинах, как «Крылья империи», «Мост», «Морские дьяволы», «Марьина Роща» и другие. В качестве актера дубляжа на счету Дьячкова десятки работ, в том числе «Враг государства», «Холодная гора», «Пираты Карибского моря: На краю света», «Квант милосердия», «Убийство в «Восточном экспрессе» и многие другие фильмы.

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