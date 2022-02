Куриные яйца можно готовить совершенно по-разному. Существуют огромное множество способов подачи этого продукта. От рецепта отличается и внешний вид блюда, и его вкусовые характеристики. Одни предпочитают яичницу-глазунью, другим нравится пышный омлет с колбасками и зеленью. А кто-то не начинает свой день без завтрака горячими тостами с яйцами пашот. С куриными яйцами получаются вкуснейшие мясные запеканки, майонезные салаты, десерты и торты. Яйца вкусные даже в самом простом варианте приготовления и без каких-либо дополнительных ингредиентов. Самое главное – научиться правильно их варить. В этой статье мы делимся с нашими читателям несколькими способами готовки. Рассказываем, сколько нужно варить яйца, чтобы достичь желаемого результата.

Сколько времени нужно варить яйца вкрутую и всмятку

Как сварить куриные яйца вкрутую

Наберите в небольшую кастрюлю холодную воду и аккуратно поместите на дно куриные яйца. Затем отправляйте на плиту и доведите до кипения. После того как вода закипит, нужно варить яйца ровно десять минут. За это время затвердеет и белок, и желточек.

Если же передержать яйца в кипящей воде, то желток покроется серым налетом. Однако на вкус и консистенцию готового продукта это никак не повлияет. Если вы хотите использовать вареные яйца в салатах или для закуски, лучше всё-таки придерживаться строгого время варки, чтобы сохранить красивый желтый цвет.

Как сварить куриные яйца всмятку

Если же вы хотите сварить куриные яйца всмятку, нужно быть еще более внимательными с временем приготовления. Для начала наберите холодную воду в кастрюлю и опустите на дно большой ложкой яйца. Отправляйте на плиту и ждите закипания.

Пока всё, как и при варке вкрутую. Однако в этом случае вода должна покрыть яйца только на один сантиметр. И как только дойдет до кипения, засекайте одну минуту. После этого слейте горячую воду и наполните кастрюлю холодной. Или же выложите яйца остывать на тарелку. Оставив яйца в горячей воде, вы дадите им дойти до готовности вкрутую – желток затвердеет.

Бонус: как сварить перепелиные яйца

Так как яйца перепелки очень маленькие, сварить их всмятку получается только у опытных поваров. И то далеко не с первого раза.

Разница между переваренным состоянием и готовым буквально в долях секунды. Так что советуем не переводить продукты и не тратить зря время и нервы. Чтобы сварить перепелиные яйца вкрутую, достаточно подержать их в кипящей воде 1-2 минуты. А после переложить на тарелку и дать остыть.

Расскажите в комментариях под этой статьей, какой вариант приготовления куриных яиц вам больше всего нравится. Есть свои фирменные рецепты? Делитесь!

