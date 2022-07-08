Сколько могут стоить новые «Москвичи» — от седана до флагманского кроссовера

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На днях КамАЗ продемонстрировал пять моделей «Москвичей», которые планируются к производству в России. Теперь появилась предварительная информация о стоимости будущих новинок.





Об этом рассказало издание «Известия». Как уже сообщалось, первыми собирать маркой «Москвич» будут автомобили китайской компании JAC.

Как подсчитали в «Известиях», с учётом обычной разницы в цене между китайским и российским рынками, кроссовер JAC JS4/Sehol X4 в России обойдётся ориентировочно в 2 млн рублей, а самая дорогая версия — 2,7 млн.

Ранее JAC рассказывала о комплектациях кроссовера для российского рынка. Базовая версия с 1,6-литровым мотором на 118 л. с. и «механикой» комплектуется кондиционером, двумя подушками, парковочными датчиками и 17-дюймовыми колесами. Средняя по цене модель получит климат-контроль, шесть подушек безопасности и более мощный 1,5-литровый турбомотор на 136 л. с. Самая дорогая версия отличается кожаным салоном, подогревом сидений, светодиодными фарами и сервисами помощи водителю. Привод в любом случае будет передним. Как полагают в «Известиях», похожие комплектации могут оказаться и у новых «Москвичей».

Более крупный кроссовер Sehol X6 с 1,5-литровым наддувным мотором и роботизированной коробкой обойдется примерно в 1,8–2,5 млн рублей. Лифтбэк A5 plus (обозначенный КамАЗом как «седан») и освежённая версия J7 с новым турбомотором (1,5 л., 184 л. с. и 300 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» будут стоить минимум 2,2 млн рублей.

Флагманский среднеразмерный кросовер JAC S7 с 1,5-литровым двигателем и роботизированной трансмиссией ориентировочно будет стоить от 3 млн рублей.

Как сообщалось ранее в КамАЗе планируют, что в 2023 году «Москвич» выпустит минимум 50 тысяч автмобилей, а в 2024 году освоит полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов.