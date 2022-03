Сколько кефира можно пить в день: занимательные факты

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Все мы знаем о том, что такой кисломолочный продукт, как кефир, оказывает положительное воздействие на наш организм. Но многим неизвестно, как же часто его нужно употреблять. К счастью, на этот вопрос дали ответ медики. Они рассказали, сколько кефира можно пить в день.

Нужно отметить, что специалисты настоятельно рекомендуют ввести в свой рацион этот кисломолочный напиток, если у вас нет противопоказаний. Ведь он имеет огромное количество полезных свойств.

© Depositphotos

Сколько кефира можно пить в день

Учеными доказано, что 250–300 миллилитров кефира — суточная норма для взрослого человека. При отсутствии у вас гастрита, язвы и желудочно-кишечных инфекций регулярное употребление этого напитка позволит улучшить ваше самочувствие.

© Depositphotos

Полезные свойства кисломолочного напитка

Воздействие на память

Исследования специалистов показали, насколько же полезен кефир для организма человека. Как оказалось, наибольшее влияние он оказывает на реляционную память. Она отвечает за хранение воспоминаний об отношениях и ассоциациях между объектами. И именно ежедневное употребление кефира улучшает этот вид памяти.

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Такой кисломолочный продукт благотворно влияет на сердце. Дело в том, что обезжиренный кефир помогает снизить уровень плохого холестерина. Регулярно употребляя этот напиток, вы сможете предотвратить развитие тахикардии. К тому же кефир позволит снизить кровяное давление.

© Depositphotos

Улучшение пищеварения

Всем известно, что кефир богат пробиотиками (веществами, которые отвечают за нормализацию микрофлоры кишечника). Этот напиток стимулирует пищеварение, за счет чего еда, которую мы употребляем, начинает усваиваться намного быстрее.

Воздействие на нервную систему

Чтобы снять стресс, не всегда нужно обращаться к валерьянке. Ведь стакан кефира позволяет успокоить нервы. Медики рекомендуют употреблять этот кисломолочный продукт после тяжелого рабочего дня, так как он помогает расслабиться.

© Depositphotos

Кефир полюбился многим не зря! Ведь он помогает в лечении многих недугов и в очищении организма. При всём этом такой напиток имеет очень приятный вкус. Начните регулярно употреблять кефир и почувствуйте на себе невероятный эффект, который он оказывает.

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Сколько кефира можно пить в день: занимательные факты appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!