Сколько хранятся продукты: делаем запасы с умом

Запасаться продуктами наперед — полезная практика. Если, конечно, делать это без паники и фанатизма, и не набирать полную тележку круп и макарон. А когда у людей пропадает уверенность в завтрашнем дне, домашние запасы резко начинают расти. И в такие моменты очень важно понимать, сколько хранятся продукты и как их правильно хранить. А мы как раз с этим можем помочь.

Сколько хранятся продукты

Начать стоит, пожалуй, с очевидных вещей. Во-первых, морозильная камера — ваш лучший друг. Подавляющее большинство продуктов хранятся очень долго в замороженном виде, но вот сама морозилка далеко не бездонная. И во-вторых, консервы. Любые консервированные продукты имеют огромные сроки годности. Потому на них стоит обратить внимание в первую очередь.

Вне холодильника в сухом месте в течение двух-трех лет можно хранить макароны. Также два года у вас без проблем пролежит белый рис. Он, кстати, рекордсмен среди всех круп, остальные хранятся существенно меньше. Овсянка не портится около года, манка — в районе десяти месяцев, а гречка и пшенка немного меньше.

Немытые яйца без холодильника останутся съедобными в течение месяца, а целый год пролежит у вас шоколад. Только при условии, что в нём нет орехов или ягод. Неплохой вариант запастись сгущенным молоком, в жестяной таре оно простоит целый год. В пластике показатели хуже, всего лишь около полугода.

Сухие заправки, специи и прочее не теряют своих качеств в течение года. А вот подсолнечное масло, увы, портится всего за три-четыре месяца. Но пора переходить к настоящим рекордсменам.

К ним можно отнести соль и сахар, их можно хранить около целого десятилетия, судя же можно отнести и сахарные леденцы. Кстати, не стоит отказываться от бабушкиных ирисок, они тоже остаются пригодными около десяти лет.

А вот мед может храниться чуть ли не вечно. Этот срок можно существенно продлить, если упаковать его в деревянную или стеклянную тару. Одним медом, конечно, сыт не будешь, но достижение впечатляющее.

Цифры по большей части впечатляющие, но это не значит, что прямо сейчас стоит сметать всё с прилавков. Паника еще никогда не приводила ни к чему хорошему. Но зная, сколько хранятся продукты, можно подойти с умом с созданию небольшого резерва на черный день.

