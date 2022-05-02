Скляр упомянул Байдена в своей песне во время патриотического концерта

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Актер и музыкант Александр Скляр выступил на концерте «ZaРоссию» в Екатеринбурге. На мероприятии артист исполнил песню, в которой упомянул американского президента Джо Байдена.
Вокалист вышел на сцену со своими нашумевшими хитами. В одной из песен он резко высказался о главе США, назвав его «старым козлом».
Кроме этого, Скляр исполнил песню Владимира Высоцкого «Я из дела ушел», посвятив ее лучшему другу Гарику Сукачеву. Также зрители услышали композицию Леонида Утесова про одессита Мишку.
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