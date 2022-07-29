Скидочные социальные карты для малоимущих могут появиться в России в 2023 году

Как сообщает издание «Известия», авторы законопроекта предлагают внести поправки в закон «О государственной социальной помощи». Нилов подчеркнул, что введение социальных карт поможет гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума. С помощью карт граждане смогут приобрести продукты и лекарства, а также получить необходимые услуги по сниженной цене. Предполагается, что социальные скидочные карты могут появиться в России уже в 2023 году.