Скидку 150 тысяч рублей на отечественные автомобили могут ввести в России

Предлагается

создать реестр утилизированных машин на «Госуслугах». Автомобиль можно будет

сдать на переработку через автодилера, профильную компанию или ассоциацию. По

словам Ковшевного, занимающиеся утилизацией организации должны иметь лицензию

на обращение с опасными отходами и выдавать документ об переработке. При

отсутствии такого свидетельства снять машину с учета будет сложнее.