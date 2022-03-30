Скидку 150 тысяч рублей на отечественные автомобили могут ввести в России

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Скидку могут
предоставлять за сдачу старой машины на переработку при покупке нового
автомобиля. С таким предложением выступила ассоциация НСРО «Руслом.ком».

Речь идет о
возврате к когда-то действующей государственной программы по утилизации
автомобилей. Глава ассоциации Виктор Ковшевный предложил увеличить скидку за
сдачу старой машины с 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Письмо с инициативой уже
направлено в Минпромторг, передает газета «Известия». 

Предлагается
создать реестр утилизированных машин на «Госуслугах». Автомобиль можно будет
сдать на переработку через автодилера, профильную компанию или ассоциацию. По
словам Ковшевного, занимающиеся утилизацией организации должны иметь лицензию
на обращение с опасными отходами и выдавать документ об переработке. При
отсутствии такого свидетельства снять машину с учета будет сложнее.

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