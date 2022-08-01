Скибицкий рассказал о способности ВС РФ оперативно перебрасывать войска в любую точку на Украине

Российские войска отличаются способностью оперативно перебрасывать технику и бойцов в любую точку на Украине, если им это понадобится, заявил замначальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, переброска крупных соединений российских войск может занять всего лишь пару недель. ВС РФ способны оказаться где угодно, если им это понадобится.
«Если они посчитают нужным, они за короткий срок вернут свои крупные силы на территорию Беларуси», — подчеркнул Скибицкий изданию Guardian.
Офицер вспомнил случай, когда бойцы ВС РФ оказались в Донбассе, после того, как две недели назад покинули северные районы Украины.