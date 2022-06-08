«Скажите правду!»: Соловьев обратился к Пугачевой после скандальных концертов Галкина в Израиле

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал звездную певиц Аллу Пугачеву «наконец-то сказать правду» после концертов ее мужа Максима Галкина в Израиле, оскорблявших Россию.
Галкин гастролирует по Израилю, и во время концертов периодически отпускает шутки про Россию, Украину, спецоперацию и геополитику. Соловьев в эфире своей передачи отреагировал на слова сбежавшего из России шоумена, заявив, что некогда популярному артисту не следует «пародировать Задорнова».
«Задорнов был талантливый и писал тексты сам. Этот текст Галкин, наверно, тоже сам написал, но странно, что он еще с бумажками в руке, он подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться. Думаю, ему ни при каких обстоятельствах в Россию возвращаться не надо. Максим, тебе реально не надо возвращаться. Все эти шуточки за 200 шекелей показывают, что ты ничего не знаешь и не понимаешь», — заявил Соловьев.
После того, как Соловьев доходчиво объяснил причины проведения спецоперации по защите Донбасса, он обратился к супруге Галкина Пугачевой, призвав не молчать, а говорить правду.
«Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», – сказал ведущий.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.