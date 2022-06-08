«Скажите правду!»: Соловьев обратился к Пугачевой после скандальных концертов Галкина в Израиле

«Задорнов был талантливый и писал тексты сам. Этот текст Галкин, наверно, тоже сам написал, но странно, что он еще с бумажками в руке, он подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться. Думаю, ему ни при каких обстоятельствах в Россию возвращаться не надо. Максим, тебе реально не надо возвращаться. Все эти шуточки за 200 шекелей показывают, что ты ничего не знаешь и не понимаешь», — заявил Соловьев.