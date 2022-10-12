Скарлетт Йоханссон могла закончить карьеру из-за своей чрезмерной сексуальности

Актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, что могла закончить свою карьеру очень рано из-за чрезмерной сексуальности. Звезда фильмов Marvel поделилась этой информацией во время популярного подкаста Дакса Шепарда.
«Я считала, что мне постоянно достаются одинаковые гиперсексуализированные роли — словно я создаю один и тот же образ. Тогда мне казалось, что моя карьера подходит к концу», — заявила актриса.
По словам Йоханссон, сейчас время уже изменилось. В данный момент молодые артистки могут играть самых разных персонажей. Однако и она смогла исполнить большое число глубоких ролей.
Ранее сообщалось, что в киновселенную Marvel вернется актер Хью Джекман. Австралиец снова сыграет Росомаху в фильме «Дэдпул 3», передает RT.