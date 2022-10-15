Скандальный украинский посол Андрей Мельник покинул Берлин

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник успел прославиться своими скандальными заявлениями касательно острых политических тем. Как рассказали обозреватели портала DPA, дипломат покинул в Берлин и вернулся в Киев после восьми лет работы в ФРГ.
По словам обозревателей, Мельник пересек границу с Польшей на автомобиле. Место посла в ФРГ должен занять Алексей Макеев, который должен прибыть в Берлин 17 октября. Мельник как украинский диплома прославился своими отнюдь не дипломатическими заявлениями, которые не раз цитировались зарубежными СМИ и приводили к скандалам.
Кроме того, Мельник приобрел в ФРГ крайне неоднозначную репутацию, постоянно высказываясь в негативном ключе о том, как Берлин относиться к Киеву, и даже называл канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Поняв, что перегнул палку, господин украинский посол позже попытался оправдаться, якобы дерзкой риторикой он просто пытался привлечь внимание общественности к проблемам его родины.