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Скандальный украинский посол Андрей Мельник покинул Берлин

Скандальный украинский посол Андрей Мельник покинул Берлин
Global Look Press | IMAGO/Christian Spicker

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник успел прославиться своими скандальными заявлениями касательно острых политических тем. Как рассказали обозреватели портала DPA, дипломат покинул в Берлин и вернулся в Киев после восьми лет работы в ФРГ.

По словам обозревателей, Мельник пересек границу с Польшей на автомобиле. Место посла в ФРГ должен занять Алексей Макеев, который должен прибыть в Берлин 17 октября. Мельник как украинский диплома прославился своими отнюдь не дипломатическими заявлениями, которые не раз цитировались зарубежными СМИ и приводили к скандалам.

Кроме того, Мельник приобрел в ФРГ крайне неоднозначную репутацию, постоянно высказываясь в негативном ключе о том, как Берлин относиться к Киеву, и даже называл канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Поняв, что перегнул палку, господин украинский посол позже попытался оправдаться, якобы дерзкой риторикой он просто пытался привлечь внимание общественности к проблемам его родины.

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RusNewsToday24
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