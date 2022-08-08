Скандальную фотографию Зеленского и Макрона заметили на гей-параде в Амстердаме

Во время Amsterdam Gay Pride автор видео заметил скандальную фотографию лидеров. Снимок висел на одном из фасадов домов. Изображение с политиками украсили розовой тканью и воздушными шариками. Кроме того, рядом со снимком разместили ЛГБТ-флаг. Стоит отметить, что соответствующий снимок журналисты сделали во время визита Макрона в Киев.