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Скандальную фотографию Зеленского и Макрона заметили на гей-параде в Амстердаме

Скандальную фотографию Зеленского и Макрона заметили на гей-параде в Амстердаме
globallookpress.com/Aurelien Morissard via www.imago/www.imago-images.de

Фотография президента Украины Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона появилась на гей-параде в Нидерландах. В Сети появилось соответствующее видео.

Во время Amsterdam Gay Pride автор видео заметил скандальную фотографию лидеров. Снимок висел на одном из фасадов домов. Изображение с политиками украсили розовой тканью и воздушными шариками. Кроме того, рядом со снимком разместили ЛГБТ-флаг. Стоит отметить, что соответствующий снимок журналисты сделали во время визита Макрона в Киев.

Телеканал RT ранее информировал, что представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной встрече Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. По его словам, пока предпосылок к этому нет.

гей-парад Зеленский Макрон Украина Франция
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