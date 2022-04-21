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    Скандальная статья Corriere della Sera про батальон «Азов» расколола итальянское общество

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Скандальная статья Corriere della Sera про батальон «Азов» расколола итальянское общество

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

    Интервью издания Corriere della Sera с командиром националистического батальона «Азов» (против некоторых представителей формирования в РФ заведено уголовное дело) вызвало раскол в итальянском обществе.

    В беседе с журналистами комбат по имени Михаил Пирог рассказал о деятельности его объединения, а также похвастался свастикой на форме. Интервьюер напомнил, что подобные символы использовались нацистами. Однако украинский боец поспешил отметить, что у него на форме изображен «древнеславянский» знак.

    Вышедшая в свет скандальная статья Corriere della Sera про украинского националиста расколола общество. Большая часть читателей осудила журналистов за искусственно сделанную «сенсацию». Пользователи Сети напомнили корреспондентам о преступлениях войск СС и фашистской Германии при союзничестве Италии.

    Однако некоторые личности все-таки одобрили материал про свастику. По их мнению, это простой «древний символ».

    Читатели также посоветовали итальянским журналистам, которые занимаются реабилитацией свастики, поинтересоваться у простых украинцев об их отношении к преступлениям «Азова».

    На Украине продолжается спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации киевского режима. Российские войска освобождают города страны от националистов и уничтожают военные объекты для обеспечения безопасности граждан.

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