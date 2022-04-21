Скандальная статья Corriere della Sera про батальон «Азов» расколола итальянское общество

В беседе с журналистами комбат по имени Михаил Пирог рассказал о деятельности его объединения, а также похвастался свастикой на форме. Интервьюер напомнил, что подобные символы использовались нацистами. Однако украинский боец поспешил отметить, что у него на форме изображен «древнеславянский» знак.