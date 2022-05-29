Скафандры нового поколения для российских космонавтов могут сделать из самозаживляющегося материала

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Научно-производственное предприятие «Звезда» и Центр Келдыша обсуждают возможность использования самозаживляющегося материала для производства оболочки скафандров. Об этом говорится в материале журнала «Русский космос» — официального издания Роскосмоса.





«Сейчас совместно с НПП “Звезда” обсуждается возможность создания из такого материала внешней оболочки скафандров космонавтов», — говорится в материале.

В журнале уточняется, что основой такого материала является неньютоновская жидкость, ее вязкость зависит от скорости деформации. «Когда такой материал чем-то пробивается, он на короткое время становится хрупким, а затем пластичным, и образованное отверстие постепенно затягивается», — уточняется там. Изначально материал создавался для радиаторов системы охлаждения транспортно-энергетического модуля «Зевс».

«На основе углеродных нанотрубок в Центре Келдыша разработали и датчики определения газового состава. Изначально прорабатывали их применение на МКС, а сейчас договорились с НПП “Звезда” по их использованию в скафандрах космонавтов и в системах обеспечения пилотов истребителей», — говорится в материале.