Технологии02

Скафандры нового поколения для российских космонавтов могут сделать из самозаживляющегося материала

Скафандры нового поколения для российских космонавтов могут сделать из самозаживляющегося материала

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Научно-производственное предприятие «Звезда» и Центр Келдыша обсуждают возможность использования самозаживляющегося материала для производства оболочки скафандров. Об этом говорится в материале журнала «Русский космос» — официального издания Роскосмоса.


«Сейчас совместно с НПП “Звезда” обсуждается возможность создания из такого материала внешней оболочки скафандров космонавтов», — говорится в материале.

В журнале уточняется, что основой такого материала является неньютоновская жидкость, ее вязкость зависит от скорости деформации. «Когда такой материал чем-то пробивается, он на короткое время становится хрупким, а затем пластичным, и образованное отверстие постепенно затягивается», — уточняется там. Изначально материал создавался для радиаторов системы охлаждения транспортно-энергетического модуля «Зевс».

«На основе углеродных нанотрубок в Центре Келдыша разработали и датчики определения газового состава. Изначально прорабатывали их применение на МКС, а сейчас договорились с НПП “Звезда” по их использованию в скафандрах космонавтов и в системах обеспечения пилотов истребителей», — говорится в материале.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
космос
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.