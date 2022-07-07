Скабеева продемонстрировала компрометирующее видео с сыном президента США Хантером Байденом

Телеведущая Ольга Скабеева продемонстрировала видеозапись с ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале журналистки.
Недавно журналисты Daily Mail сообщили, что сын американского лидера употреблял наркотические вещества в оздоровительном центре в Массачусетсе. Согласно полученной информации, родственник главы государства проходил реабилитацию в 2019 году.
«Кадры из того самого “ноутбука из ада”. Хантер находится в детокс-центре (президент США снова оплатил лечение сына), курит крэк, ублажает себя и одновременно пьет сельдереевый тоник», – написала Скабеева в описании к компроментирующему видео.
Ранее аналитики Washington Examiner сообщили, что Джо Байден оплачивал Хантеру услуги эскортниц. Кроме того, сын главы государства выманивал деньги обманным путем.