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Скабеева продемонстрировала компрометирующее видео с сыном президента США Хантером Байденом

Скабеева продемонстрировала компрометирующее видео с сыном президента США Хантером Байденом
Prt scr youtube.com/Анатолий Шарий

Телеведущая Ольга Скабеева продемонстрировала видеозапись с ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале журналистки.

Недавно журналисты Daily Mail сообщили, что сын американского лидера употреблял наркотические вещества в оздоровительном центре в Массачусетсе. Согласно полученной информации, родственник главы государства проходил реабилитацию в 2019 году.

«Кадры из того самого “ноутбука из ада”. Хантер находится в детокс-центре (президент США снова оплатил лечение сына), курит крэк, ублажает себя и одновременно пьет сельдереевый тоник», – написала Скабеева в описании к компроментирующему видео.

Ранее аналитики Washington Examiner сообщили, что Джо Байден оплачивал Хантеру услуги эскортниц. Кроме того, сын главы государства выманивал деньги обманным путем.

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