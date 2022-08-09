Скабеева одной шуткой Задорнова отреагировала на острую ситуацию с гибелью образования в США

Американские СМИ и телеканалы начали пестреть новостями о растущем кризисе в стране и крайней нехватке учителей. Данные факторы на фоне приближающегося учебного года угрожают полным лишением школьников США образования. Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на сложившуюся ситуацию колкой шуткой Михаила Задорнова. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.
По информации западной прессы, дети возвращаются в школу, но быстро растущий кризис, снижение заработной платы и крайняя нехватка учителей способны полностью лишить американских детей образования.
«Эксперты предупреждают, что связанная с нехваткой кадров летняя катастрофа продолжится осенью. Во Флориде — 200 незаполненных вакансий. По всем США пустеют тысячи вакансий в классах. Это результат того, что очень многие учителя в этом году решили уволиться. Детей учить больше некому», — заявили во время выпуска новостей на телеканале ABC.
Скабеева не осталась в стороне и колко отреагировала на данную новость шуткой Задорнова.
«Шутка Задорнова про “ну тупые” уже давно перестала быть шуткой», — высказалась телеведущая о гибели образования в США.
Отметим, после начала специальной военной операции по защите Донбасса коллективный Запад ввел несколько пакетов жестких санкций против России. Однако план по разрушению экономики РФ обернулся бумерангом для США и их союзников.
Так, ранее Белый дом ввел запрет на импорт российской нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого стоимость жизни в Соединенных Штатах резко выросла. По сей день антироссийские санкции усугубляют положение дел в стране: дорожает топливо, продукты питания и товары первой необходимости, инфляция достигла 40-летнего максимума, а зарплаты простых американцев снизились до критического минимума.