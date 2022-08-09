Скабеева одной шуткой Задорнова отреагировала на острую ситуацию с гибелью образования в США

«Эксперты предупреждают, что связанная с нехваткой кадров летняя катастрофа продолжится осенью. Во Флориде — 200 незаполненных вакансий. По всем США пустеют тысячи вакансий в классах. Это результат того, что очень многие учителя в этом году решили уволиться. Детей учить больше некому», — заявили во время выпуска новостей на телеканале ABC.