СК зарегистрировал 30 сообщений о падении детей из окон в Петербурге за 2021 год

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу зафиксировал 30 инцидентов, касающихся падения детей из окон. При этом в ряде случаев полученные травмы приводили к гибели несовершеннолетних. По шести фактам правоохранители возбудили уголовные дела, три из которых были переданы в суд.