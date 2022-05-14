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    СК зарегистрировал 30 сообщений о падении детей из окон в Петербурге за 2021 год

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК зарегистрировал 30 сообщений о падении детей из окон в Петербурге за 2021 год

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    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

    Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу зафиксировал 30 инцидентов, касающихся падения детей из окон. При этом в ряде случаев полученные травмы приводили к гибели несовершеннолетних. По шести фактам правоохранители возбудили уголовные дела, три из которых были переданы в суд.

    Так, в одной из квартир Северной столицы ребенок самостоятельно открыл рамы, находясь под присмотром родственницы, и сорвался с 13-го этажа. В результате он скончался на месте.

    Подобный случай произошел с малышом 2018 года рождения. Он выпал из окна с высоты девятого этажа, пока его мать спала.

    По каждому происшествию стражи порядка проводят проверку, чтобы установить степень вины родителей. В зависимости от тяжести последствий они могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, передает газета «Петербургский дневник».

    В Казахстане двое рабочих спасли трехлетнюю девочку, выпавшую из окна восьмого этажа, информирует «Царьград».

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