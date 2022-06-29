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СК возбудил дело против начальника ГУР Минобороны Украины из-за угрозов терактов в РФ

СК возбудил дело против начальника ГУР Минобороны Украины из-за угрозов терактов в РФ
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов стал фигурантом уголовного дела. Процессуальные действия начал российский СК. Поводом стало заявление силовика, в котором он обещал проведение терактов и диверсий на территории России.

Отметим, что начальник разведки пригрозил кровавыми акциями в интервью западному изданию. Буданов обещал устроить диверсии и на территориях, которые не контролирует Киев. Уголовное дело против офицера возбуждено по статье об угрозе совершения теракта. 

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью заявлены защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

 

разведка теракт Украина
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