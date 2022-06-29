СК возбудил дело против начальника ГУР Минобороны Украины из-за угрозов терактов в РФ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов стал фигурантом уголовного дела. Процессуальные действия начал российский СК. Поводом стало заявление силовика, в котором он обещал проведение терактов и диверсий на территории России.
Отметим, что начальник разведки пригрозил кровавыми акциями в интервью западному изданию. Буданов обещал устроить диверсии и на территориях, которые не контролирует Киев. Уголовное дело против офицера возбуждено по статье об угрозе совершения теракта.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью заявлены защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.