СК возбудил дело против чиновников после нападения бродячих псов на школьницу в Оренбурге

СК возбудил дело против чиновников после нападения бродячих псов на школьницу в Оренбурге Новости
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Уголовное дело в отношении сотрудников управления ЖКХ мэрии Оренбурга возбудили в Следственном комитете. Основанием для процессуальных действий стало нападение бездомных псов на 13-летнюю школьницу.

По мнению правоохранителей, ответственные должностные лица не приняли меры от обеспечению отлова безнадзорных животных.

Агрессивные псы напали на девочку недалеко от школы №56. Они искусали ей руки, ноги и спину. Пострадавшая кричала, но помощи не получила. Нападение продлилось почти пять минут. Школьница успела уткнуться лицом в снег, чтобы его не изуродовали.

Недавно в Тюменской области собака породы хаски накинулась на двух мальчиков. Одного из них она успела укусить за лицо, сообщил сайт «360».

 
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