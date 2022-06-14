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СК возбудил дело после обстрела ВСУ города Клинцы под Брянском

СК возбудил дело после обстрела ВСУ города Клинцы под Брянском
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими боевиками территории города Клинцы в Брянской области, сообщает пресс-служба СУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору)», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что 14 июня Вооруженные силы Украины открыли залповый огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Клинцах. В результате случившегося ранения получили шесть мирных жителей, еще четыре частных дома были повреждены.

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