СК возбудил дело после обстрела ВСУ города Клинцы под Брянском

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору)», — подчеркнули в ведомстве.