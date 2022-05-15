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    СК возбудил дело после обстрела украинскими военными журналистов RT

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК возбудил дело после обстрела украинскими военными журналистов RT

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    pexels.com/PD

    Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела журналистов телеканала RT со стороны украинских вооруженных формирований и мирных жителей в ДНР. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (“Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны”)», — отмечается в сообщении СК России.

    Атака произошла под Докучаевском. Двух операторов доставили в больницу с ранениями ног и спины.  

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