СК возбудил дело после обстрела украинскими военными журналистов RT

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Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела журналистов телеканала RT со стороны украинских вооруженных формирований и мирных жителей в ДНР. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (“Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны”)», — отмечается в сообщении СК России.
Атака произошла под Докучаевском. Двух операторов доставили в больницу с ранениями ног и спины.
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