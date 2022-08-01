СК возбудил дело после атаки украинского БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело после атаки украинского беспилотного летательного аппарата на штаб Черноморского флота в Севастополе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали ЧП, говорится в сообщении СК РФ.
Виновным в организации взрыва на территории штаба ЧФ предстоит ответить перед законом по части 3 статьи 30 и статье 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом»).
Сообщалось, что ударивший по штабу Черноморского флота в Севастополе украинский беспилотник был оснащен маломощным взрывным устройством. В результате атаки в одном из помещений учреждения вылетели стекла, несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее стало известно, что после атаки на штаб ЧФ в Севастополе ввели желтый (средний) уровень террористической угрозы. Такое заявление оперативно сделал губернатор города Михаил Развожаев, сообщал «Царьград».