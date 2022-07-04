СК возбудил дело об убийстве после обстрела Белгорода со стороны украинских нацистов

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями заявлены защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Добавим, что смертельные ранения получили четыре человека. От разрыва снарядов повреждено около 50 домов.

Российские правоохранители не сомневаются, что именно гибель людей была целью украинских солдат.

Украинские артиллеристы недавно нанесли удар по территории Белгорода. По вине нацистов погибли мирные жители. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.