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СК возбудил дело об убийстве после обстрела Белгорода со стороны украинских нацистов

СК возбудил дело об убийстве после обстрела Белгорода со стороны украинских нацистов
wikipedia.org / Lance Cpl. Jose D. Lujano / Общественное достояние

 Украинские артиллеристы недавно нанесли удар по территории Белгорода. По вине нацистов погибли мирные жители. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

 Российские правоохранители не сомневаются, что именно гибель людей была целью украинских солдат.

Добавим, что смертельные ранения получили четыре человека. От разрыва снарядов повреждено около 50 домов. 

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями заявлены защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

белгород ВСУ обстрел
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