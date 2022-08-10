СК возбудил дело о распространении фейков про ВС РФ против журналистки Овсянниковой

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова стала фигурантом уголовного дела о распространении фейковых данных об армии России. Об этом в среду днем сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.
Юрист добавил, что в настоящий момент женщину везут на допрос в главное здание СК на Техническом переулке.
«В отношении Овсянниковой ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», — заявил Захватов.
Напомним, в марте во время вечернего выпуска программы новостей на Первом канале в студию ворвалась Овсянникова, в руках у которой находился осуждающий спецоперацию на Украине плакат.
Ранее главу муниципалитета Якиманка в Москве оштрафовали за фейки о ВС России, писал «Царьград».