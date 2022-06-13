СК уточнил, что унесенных на матрасе в открытое море детей в Крыму продолжают искать

Специалисты продолжают поиски двух детей, которых сутки назад унесло в Черное море на надувном матрасе. Об этом сообщили представители ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.
Трагедия произошла днем 12 июня на пляже в Штормовском сельском поселении на территории Сакского района. Надувной матрас, на котором находились четырехлетний мальчик и пятилетняя девочка, унесло в открытое море.
Позже появилась информация об обнаружении тел детей, однако правоохранители ее опровергли. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.