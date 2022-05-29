СК установит роль сына британского депутата Гранта в деле о наемничестве на Украине

Специалисты изучат деятельность родственника депутата и дадут им уголовно-правовую оценку, пишет Telegram-канал СК РФ. Напомним, что 30-летний мужчина — сын Хелен Грант, члена английского парламента от партии тори. По данным СМИ, он руководил группой западных наемников во время атаки на российскую военную технику на Украине. Бен Грант присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в марте, а до этого пять лет служил в Королевской морской пехоте Великобритании, пишет RT.