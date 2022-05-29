СК установит роль сына британского депутата Гранта в деле о наемничестве на Украине

Сотрудники Следственного комитета России установят роль иностранного гражданина Бена Гранта в деле о наемничестве на Украине. По данным ведомства, мужчина, являющийся сыном британского парламентария, руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на территории соседней страны.
Специалисты изучат деятельность родственника депутата и дадут им уголовно-правовую оценку, пишет Telegram-канал СК РФ. Напомним, что 30-летний мужчина — сын Хелен Грант, члена английского парламента от партии тори. По данным СМИ, он руководил группой западных наемников во время атаки на российскую военную технику на Украине. Бен Грант присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в марте, а до этого пять лет служил в Королевской морской пехоте Великобритании, пишет RT.
Президент России Владимир Путин 24 февраля обратился к нации и объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации соседней республики. Одной из целей кампании была заявлена защита населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские силы наносят удары только по военным объектам, при этом мирным гражданам ничего не угрожает.