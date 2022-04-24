СК: уголовное дело возбуждено после обстрела мирных жителей Мариуполя со стороны ВСУ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после
обстрела мирных жителей Мариуполя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и
других украинских воинских формирований. Правоохранителям поручено продолжить
работу по фиксации доказательств преступления и установить всех причастных к
нему лиц.
Расследование касается инцидента, который произошел 23
апреля возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко в Мариуполе.
Виновным в обстреле мирного населения украинским силовикам предстоит ответить перед
законом по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским
населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных
международным договором Российской Федерации»).
Напомним, что в этот день ВСУ и другие воинские формирования
Украины открыли массированный прицельный минометный обстрел из тяжелого
артиллерийского вооружения. Под огонь попали жители города, собравшиеся возле
ТЦ для последующей эвакуации. Профессионализм и слаженная работа ВС РФ помогли
не допустить жертв среди мирного населения. В СК РФ подчеркнули, что виновные в
обстреле обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.