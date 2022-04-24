СК: уголовное дело возбуждено после обстрела мирных жителей Мариуполя со стороны ВСУ

Напомним, что в этот день ВСУ и другие воинские формирования

Украины открыли массированный прицельный минометный обстрел из тяжелого

артиллерийского вооружения. Под огонь попали жители города, собравшиеся возле

ТЦ для последующей эвакуации. Профессионализм и слаженная работа ВС РФ помогли

не допустить жертв среди мирного населения. В СК РФ подчеркнули, что виновные в

обстреле обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.