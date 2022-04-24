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    СК: уголовное дело возбуждено после обстрела мирных жителей Мариуполя со стороны ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК: уголовное дело возбуждено после обстрела мирных жителей Мариуполя со стороны ВСУ

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    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после
    обстрела мирных жителей Мариуполя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и
    других украинских воинских формирований. Правоохранителям поручено продолжить
    работу по фиксации доказательств преступления и установить всех причастных к
    нему лиц.  

    Расследование касается инцидента, который произошел 23
    апреля возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко в Мариуполе.
    Виновным в обстреле мирного населения украинским силовикам предстоит ответить перед
    законом по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским
    населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных
    международным договором Российской Федерации»).

    Напомним, что в этот день ВСУ и другие воинские формирования
    Украины открыли массированный прицельный минометный обстрел из тяжелого
    артиллерийского вооружения. Под огонь попали жители города, собравшиеся возле
    ТЦ для последующей эвакуации. Профессионализм и слаженная работа ВС РФ помогли
    не допустить жертв среди мирного населения. В СК РФ подчеркнули, что виновные в
    обстреле обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.

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