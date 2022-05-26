СК требует заочно арестовать начальника киевского СИЗО за пытки российских военнопленных

Ранее телеканал « 360 » сообщал, что начальник СИЗО в Херсоне призвал коллег продолжить работу и не поддаваться влиянию СБУ.

Следственный комитет РФ требует заочно арестовать начальника СИЗО-13 Киева Александра Балдука за пытки над российскими военнопленными и арестованными гражданами Украины с пророссийскими взглядами, сообщили в Басманном районном суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.