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СК требует заочно арестовать начальника киевского СИЗО за пытки российских военнопленных

СК требует заочно арестовать начальника киевского СИЗО за пытки российских военнопленных
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет РФ требует заочно арестовать начальника СИЗО-13 Киева Александра Балдука за пытки над российскими военнопленными и арестованными гражданами Украины с пророссийскими взглядами, сообщили в Басманном районном суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

Начальнику киевского СИЗО вменяют жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением.

Ранее телеканал «360» сообщал, что начальник СИЗО в Херсоне призвал коллег продолжить работу и не поддаваться влиянию СБУ.

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