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    СК России зафиксировал доказательства затопления гражданских судов в порту Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК России зафиксировал доказательства затопления гражданских судов в порту Мариуполя

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    wikipedia.org/Міністерство інфраструктури України/CC BY 4.0

    Факты затопления гражданских судов были зафиксированы в порту Мариуполя. Об этом сообщают военные следователи СК России.

    Группа следователей изучила прилегающую береговую линию к порту и его территорию. Специалисты смогли обнаружить также факты минирования, передает РИА Новости.

    Сотрудники СК проверили военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала. Изучению подвергся остов военного корабля «Донбасс», который был уничтожен в пожаре. Наконец, следователи проверили еще одно гражданское судно, которое было затоплено украинскими боевиками в акватории порта. 

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