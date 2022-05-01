СК России зафиксировал доказательства затопления гражданских судов в порту Мариуполя

Сотрудники СК проверили военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала. Изучению подвергся остов военного корабля «Донбасс», который был уничтожен в пожаре. Наконец, следователи проверили еще одно гражданское судно, которое было затоплено украинскими боевиками в акватории порта.