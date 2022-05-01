СК России зафиксировал доказательства затопления гражданских судов в порту Мариуполя

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Факты затопления гражданских судов были зафиксированы в порту Мариуполя. Об этом сообщают военные следователи СК России.
Группа следователей изучила прилегающую береговую линию к порту и его территорию. Специалисты смогли обнаружить также факты минирования, передает РИА Новости.
Сотрудники СК проверили военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала. Изучению подвергся остов военного корабля «Донбасс», который был уничтожен в пожаре. Наконец, следователи проверили еще одно гражданское судно, которое было затоплено украинскими боевиками в акватории порта.
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