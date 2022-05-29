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СК России задокументирует данные об очередном обстреле Макеевки и Донецка со стороны ВСУ

СК России задокументирует данные об очередном обстреле Макеевки и Донецка со стороны ВСУ
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет России задокументирует данные об очередных преступлениях военнослужащих ВСУ — 29 мая они обстреляли Донецк и Макеевку, среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

Следствие примет меры к установлению представителей украинских вооруженных формирований, имеющих отношение к данным преступлениям. Их привлекут к уголовной ответственности, сообщили в ведомстве. 

Также отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что в Запорожской области Украины мирным гражданам, сотрудничающим с Россией, грозят расправой и пожизненным заключением. Эти случаи будут зафиксированы и расследованы. 

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