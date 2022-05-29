СК России задокументирует данные об очередном обстреле Макеевки и Донецка со стороны ВСУ

Следственный комитет России задокументирует данные об очередных преступлениях военнослужащих ВСУ — 29 мая они обстреляли Донецк и Макеевку, среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.
Следствие примет меры к установлению представителей украинских вооруженных формирований, имеющих отношение к данным преступлениям. Их привлекут к уголовной ответственности, сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что в Запорожской области Украины мирным гражданам, сотрудничающим с Россией, грозят расправой и пожизненным заключением. Эти случаи будут зафиксированы и расследованы.