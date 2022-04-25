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    СК России возбудит уголовное дело после обстрела села Нехотеевка под Белгородом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК России возбудит уголовное дело после обстрела села Нехотеевка под Белгородом

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    Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

    Уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины будет возбуждено по поручению главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

    Обстрел был зафиксирован 25 апреля со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждения получили несколько жилых построек и автомобиль.

    «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села в Белгородской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

    Белгородские власти ранее продлили «желтый» уровень террористической опасности до 10 мая. До этого же времени в регионе запрещено запускать фейерверки, салюты и петарды, передает телеканал «360».

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