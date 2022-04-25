СК России возбудит уголовное дело после обстрела села Нехотеевка под Белгородом

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Уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины будет возбуждено по поручению главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.
Обстрел был зафиксирован 25 апреля со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждения получили несколько жилых построек и автомобиль.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села в Белгородской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Белгородские власти ранее продлили «желтый» уровень террористической опасности до 10 мая. До этого же времени в регионе запрещено запускать фейерверки, салюты и петарды, передает телеканал «360».
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