СК России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

«Главным следственным

управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении украинского

журналиста Дмитрия Гордона по ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 282

и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы

к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные

на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности;

публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной

информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», —

говорится в сообщении.