СК России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

Pr scr YouTube/ Дмитрий Гордон Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Pr scr YouTube/ Дмитрий Гордон

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в
отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он публично призывал нападать
на российских военнослужащих и применять против Москвы ядерное оружие, сообщили
в пресс-службе ведомства.

СКР отмечает, что
следствие проводит экспертизу и правовую оценку высказываний Гордона. Кроме
того, будут приняты меры к объявлению его в розыск.

«Главным следственным
управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении украинского
журналиста Дмитрия Гордона по ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 282
и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы
к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные
на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности;
публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», —
говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала о действиях
националистов. По ее словам, они прикрываются мирными жителями как живым щитом.

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