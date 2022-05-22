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СК России расследует обстрелы населенных пунктов в Херсонской области и ЛНР со стороны ВСУ

СК России расследует обстрелы населенных пунктов в Херсонской области и ЛНР со стороны ВСУ
Gilles Bader/Keystone Press Agency

Российские следователи проведут расследование обстрелов сел Николаевка в ЛНР и Белозерка в Херсонской области со стороны украинских военных.

По данным Министерства обороны России, в целях дискредитации российской армии боевики украинских националистических батальонов и бойцы ВСУ открыли огонь по жилым домам в населенном пункте Николаевка из артиллерийских установок. В результате есть погибшие и раненые.

Также известно о жертвах среди мирного населения в результате обстрела населенного пункта Белозерка в Херсонской области. Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.

В ходе проверки СК России даст правовую оценку преступным действиям киевского режима.

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