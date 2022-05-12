СК России изучит инцидент с негуманными опытами в биолабораторях на Украине

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Сотрудники Следственного комитета России изучат информацию о проведении негуманных экспериментов в биологических лабораториях на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Известно, что следователи запросят соответствующие сведения в Министерстве обороны России. Речь идет об информации, согласно которой власти Украины проводили в биологических лабораториях эксперименты над пациентами психиатрической больницы, находящейся в Харьковской области.
«При этом в целях сокрытия своей идентификации американские исследователи прибывали через территории третьих стран», — добавили в ведомстве.
Следователи изучат данные сведения в рамках уголовных дел о преступлениях правительства Украины против граждан страны. После этого СК РФ даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к опытам в биолабораториях.