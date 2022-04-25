СК РФ: задержан украинский военный, признавшийся в убийстве и изнасиловании жителей Мариуполя

Как говорится в сообщении ведомства, Батынский и его сослуживцы задержали супружескую пару, проезжавшую на велосипедах мимо блокпоста. Военный признался, что изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее мужа после того, как он попытался остановить насильственные действия.