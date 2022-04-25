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    СК РФ: задержан украинский военный, признавшийся в убийстве и изнасиловании жителей Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК РФ: задержан украинский военный, признавшийся в убийстве и изнасиловании жителей Мариуполя

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    Федеральное агентство новостей

    Следственный комитет России сообщил, что украинский военный задержан за убийство и насилие над мирными жителями в Мариуполе. Возбуждено уголовное дело в отношении замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36 бригады морской пехоты ВС Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского.

    Как говорится в сообщении ведомства, Батынский и его сослуживцы задержали супружескую пару, проезжавшую на велосипедах мимо блокпоста. Военный признался, что изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее мужа после того, как он попытался остановить насильственные действия.

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