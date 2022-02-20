СК РФ возбудил уголовные дела после гибели людей при обстрелах в ЛНР и ДНР

СК РФ возбудил уголовные дела после гибели людей при обстрелах в ЛНР и ДНР Новости
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Двое погибли, и один пострадал во время ночных и утренних обстрелов в Донбассе. По данному факту российский Следственный Комитет возбудил уголовные дела по статье о запрещенных методах войны, сообщили в ведомстве.

По данным российских следователей, солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали при обстрелах населенных пунктов Донбасса тяжелое вооружение и гранатометы. Таким образом они собирались убить мирных жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР или причинить тяжкий вред их здоровью.

Напомним, что в результате обстрелов в населенном пункте Пионерский в ЛНР погибли два человека. Еще один серьезно пострадал в ходе таких же мероприятий в около шахты Скочинский в ДНР.

 
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