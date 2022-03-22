СК РФ возбудил дело в отношении журналиста Александра Невзорова

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На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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https://riafan.ru/

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении российского журналиста Александра Невзорова, сообщает Telegram-канал 112.

По данным ведомства, он публиковал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в Мариуполе. 

Отметим, фейки о проведении спецоперации на Украине являются частью информационной войны, поэтому подобные сообщения появляются очень часто. Многие из них уже были разоблачены. Ранее Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены. 

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