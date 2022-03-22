СК РФ возбудил дело в отношении журналиста Александра Невзорова

Отметим, фейки о проведении спецоперации на Украине являются частью информационной войны, поэтому подобные сообщения появляются очень часто. Многие из них уже были разоблачены. Ранее Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены.