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    СК РФ установит украинских националистов, виновных в издевательствах над военными

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

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    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

    Сотрудники Следственного комитета России
    в рамках расследования уголовного дела установят личности украинских
    националистов, причастных к пыткам и издевательствам над российскими
    военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее Министерство обороны России
    неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации российская армия
    наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, гражданскому
    населению ничего не угрожает.

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