СК РФ установит украинских националистов, виновных в издевательствах над военными

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Сотрудники Следственного комитета России
в рамках расследования уголовного дела установят личности украинских
националистов, причастных к пыткам и издевательствам над российскими
военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Министерство обороны России
неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации российская армия
наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, гражданскому
населению ничего не угрожает.
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