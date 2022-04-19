СК РФ учтет данные американских журналистов при расследовании преступлений ВСУ

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Следственный комитет России учтет информацию американских журналистов в ходе расследований преступлений ВСУ, сообщили в ведомстве.
В одном из американских СМИ был опубликован материал, в котором говорится об использовании запрещенных кассетных боеприпасов украинскими вооруженными формированиями. Корреспонденты зарубежного издания нашли фрагменты боеприпаса, который предположительно был выпущен из ракетной системы в селе Гусаровка Харьковской области.
Ранее беженцы из Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацистов, сообщала Deita
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