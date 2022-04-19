СК РФ учтет данные американских журналистов при расследовании преступлений ВСУ

В одном из американских СМИ был опубликован материал, в котором говорится об использовании запрещенных кассетных боеприпасов украинскими вооруженными формированиями. Корреспонденты зарубежного издания нашли фрагменты боеприпаса, который предположительно был выпущен из ракетной системы в селе Гусаровка Харьковской области.