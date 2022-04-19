    В тренде

    СК РФ учтет данные американских журналистов при расследовании преступлений ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК РФ учтет данные американских журналистов при расследовании преступлений ВСУ

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

    Следственный комитет России учтет информацию американских журналистов в ходе расследований преступлений ВСУ, сообщили в ведомстве.

    В одном из американских СМИ был опубликован материал, в котором говорится об использовании запрещенных кассетных боеприпасов украинскими вооруженными формированиями. Корреспонденты зарубежного издания нашли фрагменты боеприпаса, который предположительно был выпущен из ракетной системы в селе Гусаровка Харьковской области. 

    Ранее беженцы из Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацистов, сообщала Deita

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »